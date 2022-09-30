Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada
Tunceli'de, kendisini ''şifacı'' olarak tanıtan Hasan V., parkta zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Taciz anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan V., bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.
Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan V.'nin görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip V.'den şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V., çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)