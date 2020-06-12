Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son günlere gelindi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? 1 Haziran'da başlayan ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 12 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN TABAN PUAN VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN? Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.