Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? 1 Haziran'da başlayan ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 12 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN TABAN PUAN VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN