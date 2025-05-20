Sözlü tartışma kanlı bitti: Taksinin içi savaş yerine döndü, şoför canını zor kurtardı

Taksicinin saldırıya uğradığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerde taksicinin kendisini güçlükle aracından dışarı attığı ve saldırganın kaçtığı görüldü.