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  3. 02 Şubat 2021 16:51

SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna çıkacak dördüncü kişiyi çekiliş belireyecek.

SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak

Independent'ın haberine göre Inspriation4 adı verilen yolculuk, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle yapılacak.

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SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak

Toplam dört kişinin katılacağı yolculuğun yılın son çeyreğinde muhtemelen Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kapsülün yörüngede kaç gün geçireceği henüz bilinmiyor.

Yolculuk, Shift4 Payments ödeme sistemleri şirketinin sahibi 37 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.

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SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak

16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirket ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman, çocukluğundan beri uzaya ilgi duyduğunu söylüyor.

Isaacman'in bu yolculuk için ne kadar ücret ödediği belli değil.

Uçuşun komutası Isaacman'de olacak. Isaacman, beraberinde üç kişiyi de uzaya götürecek.

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SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak

Bu kişilerden biri Memphis'teki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı, diğeri de Shift4 sistemini kullanan bir iş insanı olacak.

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