SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak

16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirket ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman, çocukluğundan beri uzaya ilgi duyduğunu söylüyor.



Isaacman'in bu yolculuk için ne kadar ücret ödediği belli değil.



Uçuşun komutası Isaacman'de olacak. Isaacman, beraberinde üç kişiyi de uzaya götürecek.