SpaceX sivillerin katılacağı uzay yolculuğu için çekiliş yapacak
Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna çıkacak dördüncü kişiyi çekiliş belireyecek.
Independent'ın haberine göre Inspriation4 adı verilen yolculuk, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle yapılacak.
Toplam dört kişinin katılacağı yolculuğun yılın son çeyreğinde muhtemelen Ekim'de yapılması planlanıyor.
Kapsülün yörüngede kaç gün geçireceği henüz bilinmiyor.
Yolculuk, Shift4 Payments ödeme sistemleri şirketinin sahibi 37 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.
16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirket ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman, çocukluğundan beri uzaya ilgi duyduğunu söylüyor.
Isaacman'in bu yolculuk için ne kadar ücret ödediği belli değil.
Uçuşun komutası Isaacman'de olacak. Isaacman, beraberinde üç kişiyi de uzaya götürecek.