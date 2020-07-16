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  3. 16 Temmuz 2020 08:21

Spikerin canlı yayında zor anları

Ukrayna'da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.

Spikerin canlı yayında zor anları

Ukrayna'da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.

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Spikerin canlı yayında zor anları

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. 

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Spikerin canlı yayında zor anları

Padolko'nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna'da sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Spikerin canlı yayında zor anları

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