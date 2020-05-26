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  3. 26 Mayıs 2020 10:45

Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak ?

11 Mart'tan bu yana ülkemizde alınan tedbirler sonrası koronavirüs salgını kontrol altına alındı. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin yeniden faaliyete geçmesinin ardından bayram sonrası açılacak mekanlar araştırılmaya başlandı.

Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak ?

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILACAK? Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.

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Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak ?

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? Restoran, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

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Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

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Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak ?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? Spor salonlarının haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

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