Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak ?
11 Mart'tan bu yana ülkemizde alınan tedbirler sonrası koronavirüs salgını kontrol altına alındı. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin yeniden faaliyete geçmesinin ardından bayram sonrası açılacak mekanlar araştırılmaya başlandı.
KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILACAK? Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.
RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? Restoran, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.