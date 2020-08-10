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  3. 10 Ağustos 2020 17:41

Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Emre Gönlüşen için Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve spor camiasından isimler katıldı.

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Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Gönlüşen'in naaşı, aynı mezarlıkta defnedildi.

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Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede bazı taraftarlar tarafından Gönlüşen'in tabutunun üzerine Adanaspor forması ve atkısı konuldu.

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Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

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