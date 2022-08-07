Spotify’a ''dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'' soruşturması

CİMER üzerinden yapılan şikayetlerde Spotify kullanıcılarının oluşturdukları müzik listelerine verilen başlıklarda “dini değerlerin aşağılandığı” ve “devlet büyüklerine hakaret edildiği” iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.