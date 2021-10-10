Squid Game dizisinin yıldız ismi rekora koşuyor: Instagram'da saatte yarım milyon takipçi...
Çocuk oyunlarını ölüm oyununa çeviren Netflix'in yeni dizisi dünya genelinde gördüğü ilgiden dolayı rekor üstüne rekor kırıyor
Dizinin yayınlanmasıyla tüm dünyada hatrı sayılır bir hayran kitlesi yakalayan HoYeon Jung, en çok takip edilen Koreli aktris oldu.
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Dizinin 17 Eylül'de yayınlanmasından bu yana, HypeAuditor'un istatistiğine göre oyuncunun takipçi sayısı 410.000'den 15 milyona çıktı.
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67 numaralı oyuncu Kang Sae-byeok, dizide Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gelen, ailesini yeniden görebilmek ve kardeşine bakabilmek için oyunlara katılan bir karakter. Kang Sae-byeok karakterini ünlü yıldız Jung Ho-yeon canlandırıyor.
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HoYeon Jung kimdir?
HoYeon Jung 23 Haziran 1994'te doğdu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Jung, ünlü bir model. Modelliğe 16 yaşında başlayan Jung, o zamandan beri Vogue Korea, Naylon Korea, British Vogue gibi dergilerin çekimlerinde yer aldı.
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