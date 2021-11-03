Squid Game partisinde dehşet! Cesetleri çöp konteynerinden çıktı
Panama'da, Netflix'in fenomen dizisi Squid Game temalı cadılar bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, cesetlerin çöp konteynerinde bulunduğu belirtildi.
Son dönemin fenomen dizisi Squid Game bu sefer 8 kişinin hayatını kaybettiği Çatışma ile gündemde.
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Güney Kore dizisindeki tema baz alınarak düzenlenen Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi.
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Lad Bible'ın yerel basına dayandırdığı haberine göre, Panama'nın Santa Ana semtindeki parti iki çeteninin çatışmasına sahne oldu. Aynı haberlere göre, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
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CANSIZ BEDENLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI
Olayın bir bowling salonunda meydana geldiği ve beş kişinin vurularak öldürüldüğü, yedi kişinin yaralandığı ve diğer üç cesedin yakınlardaki bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtiliyor.
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