Squid Game partisinde dehşet! Cesetleri çöp konteynerinden çıktı

CANSIZ BEDENLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI

Olayın bir bowling salonunda meydana geldiği ve beş kişinin vurularak öldürüldüğü, yedi kişinin yaralandığı ve diğer üç cesedin yakınlardaki bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtiliyor.