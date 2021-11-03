  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Squid Game partisinde dehşet! Cesetleri çöp konteynerinden çıktı

Squid Game partisinde dehşet! Cesetleri çöp konteynerinden çıktı

Panama'da, Netflix'in fenomen dizisi Squid Game temalı cadılar bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, cesetlerin çöp konteynerinde bulunduğu belirtildi.

Son dönemin fenomen dizisi Squid Game bu sefer 8 kişinin hayatını kaybettiği Çatışma ile gündemde.

1 / 10

Güney Kore dizisindeki tema baz alınarak düzenlenen Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi.

2 / 10

Lad Bible'ın yerel basına dayandırdığı haberine göre, Panama'nın Santa Ana semtindeki parti iki çeteninin çatışmasına sahne oldu. Aynı haberlere göre, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

3 / 10

CANSIZ BEDENLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI
Olayın bir bowling salonunda meydana geldiği ve beş kişinin vurularak öldürüldüğü, yedi kişinin yaralandığı ve diğer üç cesedin yakınlardaki bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtiliyor.

4 / 10