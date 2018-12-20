SSK Bağ-Kur 2019 emekli maaşı zam oranı
SSK Bağ-Kur 2019 emekli maaşı zam oranı son dakika ne kadar oldu en düşük emekli maaşı kaç para?
2019'a sadece sayılı günler kala 13 milyon emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarına göre netleşecek 2019 emekli maaş zammında. Son enflasyon verilerine göre 2019 emekli zammı 108,68 lira ile 541,36 lira arasında değişecek. İşte 2019 emekli maaş zam oranları...
Ocak ayı emekliler ve milyonlarca çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor.Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini açıklayarak Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin yüzde 1.44 gerilediğini duyurdu. Buna göre Temmuz-Kasım ayları enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Böylece 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 oldu.
Yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 10 civarında zam bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da enflasyon farkı hariç yüzde 3,5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak. Peki 2019 yılı en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?