SSK Bağ-Kur 2019 emekli maaşı zam oranı

Ocak ayı emekliler ve milyonlarca çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor.Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini açıklayarak Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin yüzde 1.44 gerilediğini duyurdu. Buna göre Temmuz-Kasım ayları enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Böylece 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 oldu.