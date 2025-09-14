SSK ve Bağ-Kur emeklisine %11,3, memur emeklisine %23,72 zam
Merkez Bankası'nının anketine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 11.3 civarında gerçekleşecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 11.3, memur emeklisi ise yüzde 23.72 oranında zam alacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, 2025’in ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11,3 seviyesinde olacak. Böylece SSK, Bağ-Kur ve çiftçi emeklilerine Ocak 2026’da yüzde 11,3 oranında zam yapılacak.
Memur ve emeklisine çifte zam
Memur ve memur emeklileri için Ocak 2026’da yüzde 11 toplu sözleşme zammı yapılacak. Bunun üzerine enflasyon farkı olarak yüzde 7,69 eklenecek. Böylece oransal artış yüzde 19,53 olacak.
Buna ek olarak memur ve memur emeklilerine brüt 1.000 TL (net yaklaşık 800 TL) seyyanen zam yapılacak.
Buna göre;
Ortalama memur maaşlarına toplam zam oranı %20,94
Ortalama memur emeklisinin aylığına toplam zam oranı %22,9
En düşük memur emeklisinin aylığına toplam zam oranı %23,72 olacak.