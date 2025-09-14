SSK ve Bağ-Kur emeklisine %11,3, memur emeklisine %23,72 zam

Memur ve emeklisine çifte zam

Memur ve memur emeklileri için Ocak 2026’da yüzde 11 toplu sözleşme zammı yapılacak. Bunun üzerine enflasyon farkı olarak yüzde 7,69 eklenecek. Böylece oransal artış yüzde 19,53 olacak.