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  4. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranını yüzde 25 olarak açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 liraya yükseldi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar - Resim: 1

Emeklinin Ocak zam oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı refah payı hariç yüzde 15.39 oldu.

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar - Resim: 2

ERDOĞAN AÇIKLADI: ZAM ORANI YÜZDE 25

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin zam oranının yüzde 25 olacağını açıkladı. Erdoğan, ''Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar - Resim: 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Böylece 2023 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 4 bin 375 liraya yükseldi. 

İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar - Resim: 4

İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Mevcut maaş: 3.500
Zam tutarı: 875
Yeni maaş: 4.375

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