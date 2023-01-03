SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranını yüzde 25 olarak açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 liraya yükseldi.
Emeklinin Ocak zam oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı refah payı hariç yüzde 15.39 oldu.
ERDOĞAN AÇIKLADI: ZAM ORANI YÜZDE 25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin zam oranının yüzde 25 olacağını açıkladı. Erdoğan, ''Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Böylece 2023 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 4 bin 375 liraya yükseldi.
İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Mevcut maaş: 3.500
Zam tutarı: 875
Yeni maaş: 4.375