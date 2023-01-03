SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Böylece 2023 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 4 bin 375 liraya yükseldi.

İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....