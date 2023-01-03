SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar?
TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları belli oldu.
Emeklinin Ocak zam oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklinin zam oranı yüzde 15.39 oldu.
1 / 32
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında 3.500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı refah payı hariç 4 bin 39 liraya yükselmiş oldu.
Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.
İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....
2 / 32
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Mevcut maaş: 3.500
Zam tutarı: 539
Yeni maaş: 4.039
3 / 32
Mevcut maaş: 4.020
Zam tutarı: 619
Yeni maaş: 4.639
4 / 32