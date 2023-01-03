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SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları belli oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar? - Resim: 1

Emeklinin Ocak zam oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre,  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklinin zam oranı yüzde 15.39 oldu. 

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar? - Resim: 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 3.500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı refah payı hariç 4 bin 39 liraya yükselmiş oldu. 
Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar? - Resim: 3

İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Mevcut maaş: 3.500
Zam tutarı: 539
Yeni maaş: 4.039

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar? - Resim: 4

Mevcut maaş: 4.020
Zam tutarı: 619
Yeni maaş: 4.639

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