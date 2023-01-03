SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekliği aylığı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 3.500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı refah payı hariç 4 bin 39 liraya yükselmiş oldu.

Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları....