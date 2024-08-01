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  4. Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı

Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı

Batman'da Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesinin ardından İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup, bir Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı - Resim: 1

Batman’da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda toplanan bir grup, İsrail’i protesto etmek istedi. 

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Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı - Resim: 2

Bu sırada gruptakilerden bazıları, bulvardaki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan bir kahve zinciri şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı.

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Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı - Resim: 3

Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruptakilere tazyikli suyla müdahale etti. 

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Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı - Resim: 4

Çıkan olaylarda bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

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