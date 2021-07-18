Stadyumda dehşet anları! Bir anda etrafa kaçıştılar
ABD'de beyzbol maçı esnasında duyulan silah sesleri korku dolu anlar yaşattı. Paniğe kapılan yüzlerce taraftar etrafa kaçıştı. Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı.
Okul baskınları, alışveriş merkezlerine düzenlenen saldırılar, bir anda herkese ateş açmaya başlayan saldırganlar... ABD'den gelen bu şiddet dolu haberlerin ardı arkası bir türlü kesilmiyor.
Son dönemde giderek artan şiddet olaylarını bir türlü engelleyemeyen ABD'de dün şoke edici bir olay daha meydana geldi. Bir beyzbol maçı sırasında silah seslerinin patlamasının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Washington Nationals takımının beyzbol maçındaki taraftarlar, cumartesi gecesi stadyumun üçüncü kale kapısının hemen dışında dört kişinin vurulmasının ardından panik içinde kaçışmaya başladı.
Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan maçın altıncı devresinde bir anda peş peşe birkaç silah sesi duyulduğu sırada oyuncular olacaklardan habersiz sahayı terk etmeye başlamışlardı.