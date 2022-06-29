Starbucks müdavimlerine kötü haber: Zam geliyor! İşte yeni fiyatlar...
Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan Amerikalı kahve zinciri Starbucks, iddiaya göre ürünlerine yüzde 20 civarında zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatların 30 Haziran itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Türkiye’de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Hammadde başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasının ardından; iddiaya göre Starbucks’tan yeni bir zam hamlesi geldi.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Starbucks'taki bazı ürünlerin fiyatlarının, yarın (30 Haziran Perşembe) itibarıyla yaklaşık yüzde 20 artacağı öne sürüldü. Ancak konuya dair şirketten resmi bir açıklama gelmedi.
Cold Brew, Cold Brew Latte, Doubleshot Iced Shaken Espresso, Iced Cappuccino, Caramel Frappuccino, Coffee Frappuccino, Chocolate Cream Frappuccino ve Strawberries & Cream Frappuccino gibi içeceklerin fiyatlarının artacağı iddia edildi.
WebTekno'nun aktardığı habere göre; zam gelmesi halinde Starbucks'taki ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde değişecek...