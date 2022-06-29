Starbucks müdavimlerine kötü haber: Zam geliyor! İşte yeni fiyatlar...

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Türkiye’de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Hammadde başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasının ardından; iddiaya göre Starbucks’tan yeni bir zam hamlesi geldi.