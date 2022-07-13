Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak
Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan ABD'li kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının güvenliği için 16 şubesini kapatma kararı aldı.
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanların güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çeşitli yerlerde bulunan 16 şubesini kapatmayı planlıyor.
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CNN'e konuya dair açıklamalarda bulunan bir Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" dedi.
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Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten sözcü, kapanış tarihi olarak ise temmuz sonuna işaret etti.
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Karar, Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü bir ortamda geldi.
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