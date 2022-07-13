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  4. Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak

Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak

Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan ABD'li kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının güvenliği için 16 şubesini kapatma kararı aldı.

Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak - Resim: 1

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanların güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çeşitli yerlerde bulunan 16 şubesini kapatmayı planlıyor.

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Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak - Resim: 2

CNN'e konuya dair açıklamalarda bulunan bir Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" dedi.

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Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak - Resim: 3

Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten sözcü, kapanış tarihi olarak ise temmuz sonuna işaret etti.

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Starbucks'tan flaş karar! 16 şube kapatılacak - Resim: 4

Karar, Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü bir ortamda geldi.

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