Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü.
Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Starlink uydularını kuyruklu yıldız sandıklarını söyleyen Enes Yıldırım, “Biz arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk. Gökyüzünde parlayan ışıklar gördük. Kuyruklu yıldız zannettim. Daha sonra arkadaşlarla beraber telefona videosunu çektik. Starlink olduğunu bilmiyordum. İlk başta bu ne kayıyor falan dedim. Kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyordum, daha sonra starlink olduğunu öğrendik” dedi.
Starlink uyduları İstanbul'un yanı sıra pek çok şehirde paniğe neden oldu.
SpaceX, uzay tabanlı sistemi olan Starlink ile dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için çalışıyor. Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurulmasının planlandığı projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.