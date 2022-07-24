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Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü.

Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı - Resim: 1

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. 

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Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı - Resim: 2

Starlink uydularını kuyruklu yıldız sandıklarını söyleyen Enes Yıldırım, “Biz arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk. Gökyüzünde parlayan ışıklar gördük. Kuyruklu yıldız zannettim. Daha sonra arkadaşlarla beraber telefona videosunu çektik. Starlink olduğunu bilmiyordum. İlk başta bu ne kayıyor falan dedim. Kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyordum, daha sonra starlink olduğunu öğrendik” dedi.

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Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı - Resim: 3

Starlink uyduları İstanbul'un yanı sıra pek çok şehirde paniğe neden oldu. 

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Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı - Resim: 4

SpaceX, uzay tabanlı sistemi olan Starlink ile dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için çalışıyor. Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurulmasının planlandığı projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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