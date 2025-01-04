Stat yolunda ortalık karıştı: 2 yaralı, 50 gözaltı

Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Süper Lig'in 18'inci haftasında bu akşam İstanbul'da karşılaşacak olan Galatasaray ile Göztepe maçına, otobüslerle giden taraftarlar, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı. Taraftarlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.