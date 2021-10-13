Stefan Kuntz'un Letonya maçı sonrası neden ağladığı ortaya çıktı
Letonya-Türkiye maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Stefan Kuntz, duygusal anlar yaşamıştı. Maça damgasını vuran olayla ilgili gerçek ortaya çıktı.
Letonya maçında Burak Yılmaz'ın penaltı golüne çocuklar gibi sevinen maçın bitiş düdüğü ile birlikte elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını gizlemeye çalışan Stefan Kuntz maça damgasını vurmuştu.
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Alman teknik adamın neden böylesine duygusal bir boşalma yaşadığı ise herkesin merak konusu olmuştu. Gerçekler ise ortaya çıktı.
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Stefan Kuntz, 90+9'da gelen gol sonrası kazanılan maçın ardından böyle ağlamıştı.
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KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR
Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı.
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