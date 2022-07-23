Su altındaki cennette, ''Bermuda Şeytan Çukuru'' bulundu! İçine giren ölüyor
ABD’li araştırmacılar, Kızıldeniz'in derinliklerinde içinde yüzen her şeyi hızla öldüren veya felç eden devasa tuzlu bir derin deniz havuzu keşfetti.
Bilim insanları, Kızıldeniz'in Akbe körfezinin dibinde, içinde yüzen hemen hemen her canlıyı öldüren bir "ölü havuzu" keşfetti.
30 metrekareden biraz daha büyük olan havuz, Miami Üniversitesi araştırmacıları tarafından denizin kuzey cebine yapılan 2020 seferi sırasında uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla keşfedildi.
Bilim insanları, okyanus yüzeyinin 3 km altında bulunan havuzun, oksijenden yoksun ve ölümcül olduğu kanıtlanan yüksek konsantrasyonlu bir tuz çözeltisi ile dolu olduğunu söyledi.
Communications Earth and Environment adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın baş yazarı Sam Purkis, "Yoğun tuzlu suya giren herhangi bir hayvan hemen sersemler veya ölür" diyerek süper tuzlu havuzları "dünyadaki en aşırı ortamlarından” biri olarak nitelendirdi.