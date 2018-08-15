Su bulan köylüler sevinçten kendinden geçti

Durumu İl Özel İdaresi'ne bildiren köylülerin, ekiplerin gelip bölgede etüt çalışması yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçleri bir kat daha arttı. Bu sırada bölgeye gelen Düzgeçit köyünden Mehmet Adikti, suyun çıktığı kaynağa giderek önce kana kana su içti, ardından da buz gibi suyu başına dökerek sevincini paylaştı. Adikti’nin bu hareketi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı canlı köylülere izlettirildi.



