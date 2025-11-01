  1. Anasayfa
  4. Su dolu çukurda kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki 4 metre derinliğindeki su dolu çukurda 71 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA
Şatırlı Mahallesi'ndeki tarlada 4 metre derinliğinde, 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda, saat 14.30 sıralarında ceset görenler, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni sudan çıkardı. 

İnceleme sonrası E.A.'ya ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için Antalya Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü. 

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

