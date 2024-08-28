Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler arasında bulunan B.E.Y.'nin (22) olay sırasında bir elinde bıçak diğer elinde silah olduğunu ve M.S.’i öldürdüğünü tespit etti.