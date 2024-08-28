Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı
İstanbul Sarıyer'de yan yana bulunan iki işletme arasında yaşanan su gideri tartışması cinayetle bitti. Olayla ilgili 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına alındı.
Sarıyer’de 26 Ağustos Pazartesi günü saat 02.40 sıralarında meydana gelen olay, polis kayıtlarına göre şöyle gelişti. Kafe işletmecisi M.S., komşu dükkanın su giderinden kendi dükkanına su sızması nedeniyle işletme sahibiyle görüşmek istedi. Yanına bir arkadaşını da alarak yan tarafta bulunan dürümcüye giden S. işletme sahibiyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.S. kavga sırasında aldığı bıçak ve kurşun yaralarıyla hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler arasında bulunan B.E.Y.'nin (22) olay sırasında bir elinde bıçak diğer elinde silah olduğunu ve M.S.’i öldürdüğünü tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler S.K.(29), E.Y.(47), B.E. Y.(22), T.M.(53), A.İ.A.(26), N.A.(39), P.Ö.(39) ve E.Y.(28) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.