Su kanalında akıntıya kapılarak kayboldu
Antalya'da sulama kanalında yüzen Sezgin Andariman (17), akıntıya kapılarak kayboldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin havanın kararmasıyla sona erdirdiği arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden devam edecek.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanala giden Sezgin Andariman, yine kanala gelen bir başka kişiyle, karşı tarafa geçmek için suya atladı.
Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi geri dönerken, Andariman akıntıya kapılarak batmaya başladı. Sezgin Andariman, akıntıya kapıldığı sırada, kıyıda bulunanlardan kendisine yardım etmeleri için bir şeyler uzatmasını istedi.
Kıyıdakilerin çabası yeterli olmayınca Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise koşarak durumu yakınlarına haber verdi.