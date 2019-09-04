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  3. 04 Eylül 2019 15:14

Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı

İspanya'da tatile giden iki çocuk annesi kadın eğlenmek için gittiği su parkında dehşeti yaşadı. Talihsiz kadın kaydıraktan kayarken vajinası parçalandı.

Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı

38 yaşındaki İngiliz kadın Monu Bhagat, 46 yaşındaki kocası Sumit, 11 ve 13 yaşındaki 2 çocuğuyla tatil için İspanya'ya gitti.

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Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı

İspanya Benidorm'daki Aqualandia Su Parkı'na da hep birlikte eğlenmek için gitmişlerdi. Çocukları gibi kendi de eğlenmek istedi ve 35 metre yüksekliği bulunan yeşil su kaydırağından havuza doğru kayan 2 çocuk annesi Monu Bhagat felaketi yaşadı.

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Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı

Suyun şiddeti nedeniyle Monu Bhagat'ın vajinasında 8 santimlik bir yırtılma meydana geldi. Vajinasında oluşan yırtığın yanı sıra ayaklarında sürtünme nedeni ile yaralar oluştu.

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Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı

Olaydan sonra vajinasına dikiş atılan Monu, olaydan sonra tesiste bulunan sağlık görevlilerinden ambulans çağırmalarını istediğini buna rağmen kendisine yarasının ambulas gerektirecek kadar ciddi olmadığı ve taksi ile hastaneye gitmesini söylediklerini belirtti.

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