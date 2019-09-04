Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı
İspanya'da tatile giden iki çocuk annesi kadın eğlenmek için gittiği su parkında dehşeti yaşadı. Talihsiz kadın kaydıraktan kayarken vajinası parçalandı.
38 yaşındaki İngiliz kadın Monu Bhagat, 46 yaşındaki kocası Sumit, 11 ve 13 yaşındaki 2 çocuğuyla tatil için İspanya'ya gitti.
İspanya Benidorm'daki Aqualandia Su Parkı'na da hep birlikte eğlenmek için gitmişlerdi. Çocukları gibi kendi de eğlenmek istedi ve 35 metre yüksekliği bulunan yeşil su kaydırağından havuza doğru kayan 2 çocuk annesi Monu Bhagat felaketi yaşadı.
Suyun şiddeti nedeniyle Monu Bhagat'ın vajinasında 8 santimlik bir yırtılma meydana geldi. Vajinasında oluşan yırtığın yanı sıra ayaklarında sürtünme nedeni ile yaralar oluştu.