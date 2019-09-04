Su kaydırağından kayarken cinsel organı parçalandı

İspanya Benidorm'daki Aqualandia Su Parkı'na da hep birlikte eğlenmek için gitmişlerdi. Çocukları gibi kendi de eğlenmek istedi ve 35 metre yüksekliği bulunan yeşil su kaydırağından havuza doğru kayan 2 çocuk annesi Monu Bhagat felaketi yaşadı.



