Su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi, yazlıkçılık kısa sürdü... İstanbul'a dönüyorlar
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki susuzluk nedeniyle tatilciler yazlık evlerini kapatıp Tekirdağ'dan ayrılmaya başladı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor.
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Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor.
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.
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Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.
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