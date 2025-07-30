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Su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi, yazlıkçılık kısa sürdü... İstanbul'a dönüyorlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki susuzluk nedeniyle tatilciler yazlık evlerini kapatıp Tekirdağ'dan ayrılmaya başladı.

Kaynak: İHA
Su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi, yazlıkçılık kısa sürdü... İstanbul'a dönüyorlar - Resim: 1

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor.

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Su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi, yazlıkçılık kısa sürdü... İstanbul'a dönüyorlar - Resim: 2

 Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor.

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Su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi, yazlıkçılık kısa sürdü... İstanbul'a dönüyorlar - Resim: 3

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.

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Su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi, yazlıkçılık kısa sürdü... İstanbul'a dönüyorlar - Resim: 4

Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

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