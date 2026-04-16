''Su şehri'' isminin hakkını verdi! Kuruma noktasına gelen barajlar ağzına kadar doldu

‘YAZA GÜÇLÜ BAŞLIYORUZ’

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulunarak, “Son 4 aylık yağışlarımızla barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Yaza güçlü başlıyoruz. Geçen seneki kuraklığı baz alınca güzel bir oran. Önümüzdeki yaz Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahmini üzerine yüksek bir hava sıcaklığı bekleniyor. Yazın hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ve suda buharlaşma yaşanmasıyla su seviyesinde azalma yaşanabilir. Barajlarda buharlaşma oranı yüzde 15’i bulabiliyor ve bu da bizim kullandığımız su miktarının azalması demektir. Hava sıcaklıklarıyla da suya talep çoğalıyor. Barajlar dolu diyerek sulara yüklenmeyip, planlı kullanmalıyız” dedi. (DHA)