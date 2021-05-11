Subasar ormanında tepki çeken görüntüler

'35'TEN FAZLA KUŞ ÇEŞİDİ RAHATSIZ EDİLECEK'

Alanda yapılan çalışmaların hukuka ve akla aykırı olduğunu belirten Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ ise şunları söyledi:

“Kızılırmak Deltası RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan bir alan. Söz konusu düğün organizasyonu ormanın içinde yapılmaması gerekiyor. Para kazanma ve ticarete açma düşüncesi maalesef Türkiye’nin en nadir yerlerinden olan ve korunması gereken alanı ticari faaliyete açmak akıl alır gibi değil. Ben yıllarca doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı yapmış birisiyim şu an bu alana fotoğrafçıların araba ile girmesi dahi yasak. Doğayı koruyan kişilerin bile araba ile girmesinin engellendiği bir yere ticari faaliyet yürütecek tesis açılması ve bu tesis için bugün yarın mutlaka altyapı çalışmalarının da götürülmesi gerekiyor. Türkiye’deki düğün organizasyonlarının gecenin bir yarısı havai fişeklerle yapıldığını biliyoruz. 35’ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi doğal yaşamın bitirilmesi hakikatten akıl alır gibi değil. Şu an Galeriç ormanlarında su yok. Bizim nisan ayında kasık çizmesiyle bile yürümekte zorlandığımız alanda şu an 1 damla su yok. Bu suyun olmaması, sadece kuraklıkla mı izah edilebilir ya da orada yapılan çalışmalarla mı izah edilebilir, sorulması gerekiyor.”