  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı

Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı

Bursa'da aranması olan bir şüpheli, gezmek için çıktığı Uludağ'dan dönüşte teleferiği tercih etti. Teleferikle yaptığı yolculuk sonrası kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli şok yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Polis karşıladığı aranan şüpheliyi, "Doğukan gel hadi polis" sözleriyle gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı - Resim: 1

Bursa'da çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan D.Y.'i (24) radarına alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonrası, izini sürdüğü D.Y.'nin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı.

1 / 6
Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı - Resim: 2

Polis, hızla istasyona yönelip istasyonda nöbete başladı.

2 / 6
Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı - Resim: 3

Polisin istasyonda kendisini beklediğinden habersiz olan D.Y., istasyona geldiği esnada ekipleri karşısında gördü.

3 / 6
Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı - Resim: 4

Bir süre şok yaşayan şüpheliyi, ekipler "D.Y. gel hadi" diyerek gözaltına alırken, duygusal filmleri aratmayan o anlar kameraya anbean yansıdı.

4 / 6