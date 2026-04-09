Suçüstü yakalanan kadın korsan taksicinin polise verdiği cevap ''yok artık'' dedirtti

Korsan taşımacılığa karşı büyük mücadele verdiklerini belirten Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, “Atakum ilçesinde korsan taşımacılığına karşı bir uygulama oldu. Türkiye genelinde Korsan taşımacılığa karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda cezalar çok ağır. 100 bin lira para cezası var, ehliyete el koyma ve 2 ay da aracın men cezası var. Biz taksiciler derneği olarak bu işin üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bizim vatandaşlardan istediğimiz şudur; siz herhangi bir taksi durağını bile arasanız ve size sivil araç gönderdikleri takdirde muhakkak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Bu işin taksicisi ya da başka bir şeyi yok. Bu korsan taşımacılık yasal değil. Samsun'da özellikle SamTaksi uygulaması var. SamTaksi'den çağırdığınız araçlar yasal. Onun dışında başka uygulamalardan çağırdığınız hiçbir araç yasal değil. Bu yüzden bunlara dikkat edelim” dedi.