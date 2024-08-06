Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada baba, oğul ve torunu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan S.C. (69), İ.C. (54) ve S.C.'ye (17) tabancayla ateş açtı.
1 / 5
Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
2 / 5
Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.
3 / 5
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.
4 / 5