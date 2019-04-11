Sudan'da darbe girişimi! Sevakin Adası'nın önemi nedir?

Bilindiği gibi Türkiye ile Sudan arasındaki yakınlaşma; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye'nin bölgede güçlü bir hale gelmesini istemeyen BEA ve yanındaki ülkeler, önemli bir kültür ve ticaret limanı olan Sevakin'e üs kurulmasını istemiyor.