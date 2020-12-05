Şükran günü kabusa dönüştü: Bir günde 3 bin 157 can kaybı
Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de 26 Kasım'daki Şükran Günü kutlamasından sonra vaka sayıları patladı. Bir günde 220 binden fazla vaka tespit edilen ülkede, 3 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Dünyada en çok vaka görülen ABD’de corona virüs tablosu gittikçe ağırlaşıyor. Yetkililer, hızlı artışlara neden olarak Şükran Günü tatili nedeniyle yapılan seyahatlere ve bir araya gelmelere işaret ederken, salgın verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi’ne göre 2 Aralık'ta günlük can kaybı 3 bin 157 ile salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Covid-19 verilerini derleyen diğer bir site Worldometers’a göre de dün salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 31 olarak kayıtlara geçti. ABD’de salgının yayılmaya başladığı ilk dalgada kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı 15 Nisan'da 2 bin 752 olarak belirlenmişti. Ülkede salgının başladığı günden bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 285 bin 550'ye ulaştı.
VAKA SAYISI 200 BİNİ AŞTI
Ülke genelinde geçen hafta günlük ortalama 180 bin bandında seyreden vaka sayısının son iki günde 200 binin üzerine çıkarak ani artış göstermesi sağlık yetkililerini ciddi şekilde endişelendiriyor. Günlük vaka sayısı perşembe günü 206 bin 799, dün de 225 bin 448 artışla yeni bir seviyeye ulaştı.