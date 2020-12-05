Şükran günü kabusa dönüştü: Bir günde 3 bin 157 can kaybı

Dünyada en çok vaka görülen ABD’de corona virüs tablosu gittikçe ağırlaşıyor. Yetkililer, hızlı artışlara neden olarak Şükran Günü tatili nedeniyle yapılan seyahatlere ve bir araya gelmelere işaret ederken, salgın verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi’ne göre 2 Aralık'ta günlük can kaybı 3 bin 157 ile salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.



