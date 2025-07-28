Sulama kanalında bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu
Elazığ'da üzüm bağlarının sulandığu havuza giren bir kadın ve bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.G. (51) ve F.D. (52) serinlemek amacıyla sulama havuzuna girdi.
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Sabah saatlerinde bağları kontrol etmeye gelen bir işçi, havuzda hareketsiz 2 kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.G. ve F.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahısların cansız bedenleri otopsi yapılmak için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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