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Sulama kanalında bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu

Elazığ'da üzüm bağlarının sulandığu havuza giren bir kadın ve bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: İHA
Sulama kanalında bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu - Resim: 1

Olay, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.G. (51) ve F.D. (52) serinlemek amacıyla sulama havuzuna girdi.

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Sulama kanalında bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu - Resim: 2

Sabah saatlerinde bağları kontrol etmeye gelen bir işçi, havuzda hareketsiz 2 kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Sulama kanalında bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu - Resim: 3

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.G. ve F.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

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Sulama kanalında bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu - Resim: 4

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahısların cansız bedenleri otopsi yapılmak için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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