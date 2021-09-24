Sular çekildi, hayalet kasaba 65 yıl sonra ortaya çıktı
Kuraklık sebebiyle zor günler geçiren ABD'nin Utah eyaletinde baraj sularının çekilmesiyle hayalet kasaba Rockport, ortaya çıktı
Utah'daki Rockport kasabası, ABD hükümetinin bir barajı onaylayıp inşaatın 1952 yılında tamamlanmasının ardından kasaba 1957'de tamamen sular altında kaldı, ancak Rockport su seviyelerinin düşmesi sonucunda şimdi yeniden görünür oldu.
Drone görüntüleriyle ortaya çıkan görüntüler, rezervuarlardaki düşüşü de gözler önüne serdi. Uzun bir süredir su altında gömülü olan hayalet kasabanın ortaya çıkması ise ilginç tarihe ışık tutuyor. Burada bir zamanlar 200 kadar insan yaşıyordu ve uzun yıllardır da unutulmuştu.
Yakın zamanda drone ile kasabanın görüntülerini kaydeden Devon Dewey bunun ilginç bir deneyim olduğunu söylüyor. Her yerin oldukça düz ve yok olmuş olduğunu aktaran Dewey, temellerin eski ve büyük ölçüde gitmiş olduğunu belirtse de nereye bakacağınızı biliyorsanız onları hala net bir şekilde görebilirsiniz diyor.
Nehirde gerçekleşen kuraklık, seviye düştükçe özellikle tahıl gemilerinin yük taşımışını engelliyor. Bu nehir üzerinden taşınan diğer ürünlerde de gecikmelere neden olan kuraklık, ekim ayında yağacak yağmur ile biraz olsun çözülecek gibi görünüyor.