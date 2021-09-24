Sular çekildi, hayalet kasaba 65 yıl sonra ortaya çıktı

Yakın zamanda drone ile kasabanın görüntülerini kaydeden Devon Dewey bunun ilginç bir deneyim olduğunu söylüyor. Her yerin oldukça düz ve yok olmuş olduğunu aktaran Dewey, temellerin eski ve büyük ölçüde gitmiş olduğunu belirtse de nereye bakacağınızı biliyorsanız onları hala net bir şekilde görebilirsiniz diyor.