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Sular çekilince Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunun yeniden ortaya çıkmasına yol açtı.

Sular çekilince Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - Resim: 1

Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.

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Sular çekilince Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - Resim: 2

Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

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Sular çekilince Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - Resim: 3

"Tavşan adasına yürüyerek gittiler"

150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

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Sular çekilince Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - Resim: 4

"Gümbet’te 1,5 metre sular çekildi"

Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi.

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