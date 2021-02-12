Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı

DÜŞMANA KARŞI SAVUNMA YERİ OLAN DELİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Her katta geniş kullanımlı bir salonu ve bir depoyu andıran odalar ile bunları birbirine bağlayan dar galeriler, yer yer havalandırma, ışık alma ya da düşmana karşı savunma yeri olarak kullanılan delikler dikkat çekiyor.