Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı
Elazığ'da Keban Baraj Gölü altında kalan ve suların çekilmesiyle üç katlı olduğu bilinen Hastek Kalesi'nde iki kat gün yüzüne çıktı. Kalenin duvarlarında Kral Aeimaries'in genç yaşta ölen eşi için yazdığı hüzünlü yazıt ile odaları birbirine bağlayan dar geçitli galeriler dikkat çekiyor.
3 KATLI BİR SIĞINAK
Keban Barajı yapıldıktan sonra sular altında kalan Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Yenipayam köyü sınırları içinde bulunan Hastek Kalesi'nin bazı araştırmacılara göre milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırındaki bir karakol, bazı kaynaklara göre ise 1018’de yöre halkı tarafından saldırılardan korunmak amacıyla kullanılan 3 katlı bir sığınak olduğu dile getiriliyor.
UZUN ZAMANDIR SULAR ALTINDAYDI
Kalenin büyük bir bölümü uzun zamandır Keban Baraj Gölü suları altında kalmıştı. Ancak yağışların az olması ile birlikte kalenin ilk kısmından sonra ikinci kısmının da büyük bir bölümü gün yüzüne çıktı.
GEÇİTLERLE BAĞLANTILI 3 KATTAN OLUŞUYOR
Sadece su üzerinden kayık ve teknelerle ulaşılabilen kale, Keban Baraj Gölü’ne dik inen kayalıkların alttan itibaren kat kat oyulmasıyla yapılmış ve birbirine geçitlerle bağlantılı 3 kattan oluşuyor.