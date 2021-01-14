Suların çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son hali görüntülendi
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranını artırdı. Yağış sonrası doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.
Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur barajları doldurdu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı.
İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı.
En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 97.39’ayükseldi.