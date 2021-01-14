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  3. 14 Ocak 2021 13:43

Suların çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son hali görüntülendi

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranını artırdı. Yağış sonrası doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.

Suların çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son hali görüntülendi

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur barajları doldurdu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı.

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Suların çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son hali görüntülendi

İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı.

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Suların çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son hali görüntülendi

En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 97.39’ayükseldi.

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Suların çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son hali görüntülendi

Barajın doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine kadar çıktı.

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