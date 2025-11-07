Suların çekildiği gölde şaşırtan keşif: Çakmağı çaktı, bir anda alev aldı!
Isparta'da Eğirdir Gölü'nde suların çekilmesiyle açığa çıkan kayalıkların arasından sızan gaz alev aldı. Göl kenarında gezerken gaz kokusu aldığını belirten vatandaş, ''Çakmağımı çaktığımda kayanın alev aldığını gördüm. Bölgede inceleme yapılması gerekiyor'' dedi.
Kaynak: İHA
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından bu kez sıra dışı doğa olayıyla gündem oldu.
Göldeki su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle Altınkum Mahallesi'ndeki kayalık alanlarda "alevlenme" meydana geldi.
Göl çevresinde ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Ahmet Şahan, suların çekildiği bölgede keskin bir koku fark etti.
Şahan, durumu anlamak için çakmağını yaktığında, kayanın yüzeyinden alev yükseldiğini gördü.
