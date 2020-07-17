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  3. 17 Temmuz 2020 13:20

Süleyman Akbaba cinayetinde katil bulundu

Televizyonların en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşinin kayıp olduğunu ve uzun süredir eve gelmediğini söylemişti.

Süleyman Akbaba cinayetinde katil bulundu

Televizyonların en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşinin kayıp olduğunu ve uzun süredir eve gelmediğini söylemişti.

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Süleyman Akbaba cinayetinde katil bulundu

8 kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Süleyman Akbaba'nın geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde 8 torbada ceset parçaları bulunmuştu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Süleyman Akbaba cinayetinde katil bulundu

Eş Birsen Akbaba, Süleyman Akbaba'nın cesedini teşhis etmişti. Programa bağlanan Süleyman Akbaba'nın bir arkadaşı, şahsın 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğunu açıklaması ve maktulün cesedinin 8 ayrı poşette bulunması, akıllara intikam cinayetini getirmişti.

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Süleyman Akbaba cinayetinde katil bulundu

İstanbul Cinayet Büro amirliği, programda yayınlanan bilgilerle soruşturmayı genişletti.

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