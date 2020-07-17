Süleyman Akbaba cinayetinde katil bulundu
Televizyonların en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşinin kayıp olduğunu ve uzun süredir eve gelmediğini söylemişti.
Televizyonların en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşinin kayıp olduğunu ve uzun süredir eve gelmediğini söylemişti.
8 kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Süleyman Akbaba'nın geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde 8 torbada ceset parçaları bulunmuştu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Eş Birsen Akbaba, Süleyman Akbaba'nın cesedini teşhis etmişti. Programa bağlanan Süleyman Akbaba'nın bir arkadaşı, şahsın 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğunu açıklaması ve maktulün cesedinin 8 ayrı poşette bulunması, akıllara intikam cinayetini getirmişti.