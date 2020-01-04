Süleymani'nin cenazesinden kareler! Meydanları inleten slogan
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün dün suikastla öldürülen Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için cenaze törenleri düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor. .
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor. Süleymani'nin fotoğrafının bulunduğu aracı yaslı İranlılar çevirmiş durumda.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.