''Sultan Abdülhamid'in rüya projesi'' tamamlanıyor!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 'Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi'nin önemli ayaklarından Filyos Limanı inşaatının yüzde 67'si tamamlandı.
25 MİLYON TONLUK LİMAN Demir, "Filyos'un, 25 milyon tonluk limanıyla 6 bin dönümlük endüstri bölgesiyle ve yaklaşık 11 bin 500 dönümlük serbest bölgesiyle beklentimizi karşılayacak ve Zonguldak'ı 28'inci sıralardan Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak proje olacağı yönünde umutluyuz" dedi.
Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde, gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde proje geliştirildi. '2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen projenin, 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından ilk olarak deniz ticareti için liman inşaatına başlandı.
12 BİN DOĞRUDAN İSTİHDAM Ayrıca yatırım programında 6 milyon metrekarelik alan da 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. 4 milyon metrekare alan ise 'serbest bölge' olarak sanayicilere açıldı. Yapılacak yatırımlar ile bölgede faaliyete geçecek fabrikalarda 12 bin doğrudan istihdam hedefiyle Filyos Projesi'ne 'bölgenin kurtuluşu' olarak bakılıyor. Yüzde 67'si tamamlanan ve 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Filyos Limanı'nın ise 25 milyon tonluk yük kapasitesiyle hizmete girdiğinde, Türkiye'nin 3 büyük limanı arasına girmesi hedefleniyor.
'FİLYOS LİMANI, ANAHTAR ÖNEME SAHİP' Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Filyos Projesi'nin sadece kent için değil Batı Karadeniz için de büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Zonguldak'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesinde kömür ve demir çelik üretimiyle önemli tarihi merkezlerinden olduğunu; ancak kömür sektöründeki azalmayla son 30 yıldır geri gidiş meydana geldiğini söyledi.