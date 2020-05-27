''Sultan Abdülhamid'in rüya projesi'' tamamlanıyor!

12 BİN DOĞRUDAN İSTİHDAM Ayrıca yatırım programında 6 milyon metrekarelik alan da 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. 4 milyon metrekare alan ise 'serbest bölge' olarak sanayicilere açıldı. Yapılacak yatırımlar ile bölgede faaliyete geçecek fabrikalarda 12 bin doğrudan istihdam hedefiyle Filyos Projesi'ne 'bölgenin kurtuluşu' olarak bakılıyor. Yüzde 67'si tamamlanan ve 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Filyos Limanı'nın ise 25 milyon tonluk yük kapasitesiyle hizmete girdiğinde, Türkiye'nin 3 büyük limanı arasına girmesi hedefleniyor.