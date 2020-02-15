Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu yüzde 30'u geçti
İstanbul'da Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi`nin restorasyon çalışmaları yüzde 30'u geçti.
Havadan çekilen görüntülerde ise caminin ana kubbesi üzerinde olan alemin restorasyon çalışmaları için söküldüğü görülüyor.
Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa`ya, Ayasofya`nın karşısına yaptırılan ve 1617`da ibadete açılan Sultanahmet Camisi`nin 2017`de başlanan restorasyonu, hayırsever iş insanı sponsorluğunda devam ediyor.