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  3. 15 Şubat 2020 14:05

Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu yüzde 30'u geçti

İstanbul'da Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi`nin restorasyon çalışmaları yüzde 30'u geçti.

Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu yüzde 30'u geçti

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Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu yüzde 30'u geçti

Havadan çekilen görüntülerde ise caminin ana kubbesi üzerinde olan alemin restorasyon çalışmaları için söküldüğü görülüyor.

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Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu yüzde 30'u geçti

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa`ya, Ayasofya`nın karşısına yaptırılan ve 1617`da ibadete açılan Sultanahmet Camisi`nin 2017`de başlanan restorasyonu, hayırsever iş insanı sponsorluğunda devam ediyor.

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Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu yüzde 30'u geçti

Çalışmalar kapsamında ibadetin ve turistik ziyaretin aksamaması için caminin içerisine yüksekliği 43 metre olan çelik iskeleler kuruldu.

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