  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2020 17:17

Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da korkutan görüntüler

İstanbul'a gelen çok sayıda yerli yabancı turistin, sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazılarının maske takmadığı görüldü.

Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da korkutan görüntüler

Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı çekimlerde tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer aldı.

1/ 11
Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da korkutan görüntüler

Kameraları karşısında gören bazı turistler özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti.

2/ 11
Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da korkutan görüntüler

Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf çekmeleri kameralara yansıdı.

3/ 11
Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da korkutan görüntüler

Ayasofya Meydanı'nda maskesiz dolaşan gruptan, erkek bir turist, DHA kamerasını görünce maskesini taktı ve "coronavirus finish" diyerek gruptaki diğer arkadaşlarıyla meydandan uzaklaştı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM