Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da korkutan görüntüler
İstanbul'a gelen çok sayıda yerli yabancı turistin, sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazılarının maske takmadığı görüldü.
Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı çekimlerde tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer aldı.
Kameraları karşısında gören bazı turistler özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti.
Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf çekmeleri kameralara yansıdı.