Sultangazi'de ağaçlık alanda bir yangın daha
Sultangazi'de sabah saatlerinde çıkan yangına yakın bir noktada ikinci kez yangın çıktı.
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
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Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangına yakın bir yerde sabah saatlerinde farklı bir yangın çıkmıştı. Ekipler yangınlarla ilgili inceleme başlattı.
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