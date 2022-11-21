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Sultangazi'de ağaçlık alanda bir yangın daha

Sultangazi'de sabah saatlerinde çıkan yangına yakın bir noktada ikinci kez yangın çıktı.

Sultangazi'de ağaçlık alanda bir yangın daha - Resim: 1

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

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Sultangazi'de ağaçlık alanda bir yangın daha - Resim: 2

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Sultangazi'de ağaçlık alanda bir yangın daha - Resim: 3

Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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Sultangazi'de ağaçlık alanda bir yangın daha - Resim: 4

Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangına yakın bir yerde sabah saatlerinde farklı bir yangın çıkmıştı. Ekipler yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

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