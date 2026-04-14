Sümbül Dağı'ndan inen dev çığ nehrin önününü kesti!
Hakkari'de üç gündür etkili olan yağış sonrası çığ meydana geldi. Sümbül Dağı'ndaki kar kütleleri, Zap Suyu'na akarak nehrin önünü kesti.
Kaynak: DHA
Hakkari’de etkili olan karla karışık yağışlı hava, yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. Ancak ısınan hava ile birlikte kar tabakasının yumuşaması, bölgedeki en yüksek zirvelerden biri olan Sümbül Dağı'nda büyük bir çığı tetikledi.
Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Depin bölgesi yakınında bulunan 3 bin 857 rakımlı Sümbül Dağı'ndan düşen çığ, Zap Suyu'na doğru aktı.
Zap Suyu'nun akışını durduran kar kütleleri, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Hakkari merkezden görüldü.
