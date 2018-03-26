Sümela'daki çile odaları gün yüzüne çıktı

'YENİ ALANLAR TARİHİ ZENGİNLİK KATACAK'



Maçka İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela Manastırı'nın, Trabzon ve Maçka'nın bir markası olduğunu belirterek yapılan çalışmalarda keşfedilen yerlerin Sümela'ya tarihi zenginlik kazandıracağını söyledi. Koçhan, "Restorasyon hız kesmeden devam ediyor. Taş temizleme çalışmalarımıza hız vermemizin nedeni ise bir iki ay içerisinde meşhur ormanımız içerisindeki patika yolumuzun projesi tamamlanmış olacak. Ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimizi Sümela'nın altına kadar yani eski bilet gişelerinin olduğu alana kadar yürütmeyi planlıyoruz. Bunun için çevredeki taş düşmesinden kaynaklı düşürülen taşların oradan alınması ve yeniden düzenlenmesi çalışmalarına hız verildi. Belki bir iki ay içerisinde o alanda gezilmesi sağlanacak. Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan ve yaklaşık 1 milyon lira maliyeti olan seyir teraslarımızda tamamlandı. Hizmete bu sezon girecek ve bir avantaj sağlayacak. Tur otobüsleri ve fotoğrafçıların ziyaret edebileceği Sümela'yı tam karşıdan görecek, hatta kot farkından dolayı içine kadar görebilecekleri bir seyir terası alanı sağladık" dedi.





