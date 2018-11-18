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  3. 18 Kasım 2018 13:19

Sümela'dan eski ama bilen yok ! Böyle görüntülendi

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi sınırları içerisinde yer alan Vazelon Manastırı Sümela Manastırı'ndan çok daha önce inşa edilmesine rağmen onun kadar tanınmıyor.

Sümela'dan eski ama bilen yok ! Böyle görüntülendi

Yaklaşık 100 yıldır kaderine terk edilen manastırın bugünkü görünümünde sadece yapı kalıntılarına rastlanıyor. Birinci katına merdivenle çıkılan ve buradan da küçük bir hole ulaşılan manastır için Maçka Belediyesi tarafından bir çalışma başlatıldı.

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Sümela'dan eski ama bilen yok ! Böyle görüntülendi

Restore edilerek turizme kazandırılacağı günü bekleyen manastır için Kültür ve Turizm Bakanlığı bir proje çalışması başlatılırken, manastır için 2019 yılında ihale sürecine girileceği belirtiliyor.

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Sümela'dan eski ama bilen yok ! Böyle görüntülendi

Muhteşem doğa manzarasının tam ortasında yer alan Vazelon Manastırı’nın havadan çekilen görüntülerde kaderine terk edilmiş durumu gözler önüne serilirken, manastır zaman zaman definecilerin hışmına uğramaktan kurtulamamış.

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Sümela'dan eski ama bilen yok ! Böyle görüntülendi

Anadolu'nun ilk manastırlarından olan Vazelon Manastırı ilk kez restore edileceği belirtilirken, manastırın Millattan Sonra 270 yılında inşa edildiği tahmin ediliyor.

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