Sümela'dan eski ama bilen yok ! Böyle görüntülendi
Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi sınırları içerisinde yer alan Vazelon Manastırı Sümela Manastırı'ndan çok daha önce inşa edilmesine rağmen onun kadar tanınmıyor.
Yaklaşık 100 yıldır kaderine terk edilen manastırın bugünkü görünümünde sadece yapı kalıntılarına rastlanıyor. Birinci katına merdivenle çıkılan ve buradan da küçük bir hole ulaşılan manastır için Maçka Belediyesi tarafından bir çalışma başlatıldı.
Restore edilerek turizme kazandırılacağı günü bekleyen manastır için Kültür ve Turizm Bakanlığı bir proje çalışması başlatılırken, manastır için 2019 yılında ihale sürecine girileceği belirtiliyor.
Muhteşem doğa manzarasının tam ortasında yer alan Vazelon Manastırı’nın havadan çekilen görüntülerde kaderine terk edilmiş durumu gözler önüne serilirken, manastır zaman zaman definecilerin hışmına uğramaktan kurtulamamış.